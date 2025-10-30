وفاة والد جمال حمزة نجم الزمالك السابق

أعلن شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، وفاة كابتن الزمالك السابق محمد سعيد، والد نجم القلعة البيضاء السابق جمال حمزة.

وكتب شريف منير حسن: “توفى إلى رحمة الله كابتن نادي الزمالك السابق كابتن محمد سعيد، والد أخي وصديقي كابتن جمال حمزة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.”

ويعد الراحل محمد سعيد أحد أبناء الجيل الذهبي لنادي الزمالك في فترات سابقة، حيث قدم مسيرة طيبة مع الفريق الأبيض، وكان من اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة داخل النادي.

وتقدمت إدارة نادي الزمالك ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبون بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.