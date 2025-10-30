الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الجنيه السوداني
سعر الجنيه السوداني

 الجنيه السوداني، شهد سعر الجنيه السوداني استقرارا أمام  الدولار في بنك السودان المركزي، في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني فى بنك السودان المركزي.

اقرأ التالي: سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي (بداية تعاملات)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيه للشراء و448.73 جنيه للبيع.

الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان

يعتبر الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويعرف اختصارا باسم ج.س، ويصدر الجنيه السوداني من قبل بنك السودان المركزي، كما يستخدم في جميع المعاملات المالية داخل البلاد، كما تعد العملة السودانية رمزا للسيادة الوطنية، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي والسياسي التي مر بها السودان عبر تاريخه الحديث.

 

سعر الجنيه السوداني 
سعر الجنيه السوداني، فيتو

تاريخ الجنيه السوداني

يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، أي بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، عندما تم إصدار الجنيه السوداني الأول ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد، وفي عام 1992، تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني نتيجة التضخم الاقتصادي الحاد، لكن الجنيه عاد مرة أخرى عام 2007 بعد اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية، ليُعرف بـ الجنيه السوداني الجديد (SDG).

ومع مرور السنوات، واجه الجنيه السوداني عدة تحديات اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، والانفصال عن جنوب السودان عام 2011 الذي أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمة العملة واستقرارها.

الفئات الورقية والمعدنية

يصدر بنك السودان المركزي أوراق الجنيه السوداني بفئات متعددة، تحمل تصاميم مستوحاة من التراث السوداني والمعالم التاريخية.
الفئات الورقية المتداولة تشمل:
-10 جنيهات – باللون الأخضر، تُجسّد مناظر زراعية ورموز إنتاجية.
-20 جنيهًا – باللون الأزرق، تُظهر معالم من الصناعات الوطنية.
-50 جنيهًا – باللون البنفسجي، تعكس مشاهد من التنمية والبنية التحتية.
-100 جنيه – باللون الأحمر، تبرز شخصيات وطنية ورموزًا من التاريخ السوداني.
-200 جنيه – باللون الأصفر، تمثل الاقتصاد الوطني والنهضة الحديثة.
-500 جنيه – باللون البني، وهي أكبر فئة نقدية حاليًا، وتُرمز إلى الوحدة الوطنية والتقدم. 

كما ينقسم الجنيه السوداني إلى 100 قرش، وتتوفر العملات المعدنية في الفئات التالية:

-جنيه
-2 جنيه
-5 جنيهات
وتحمل العملات صورا ورموزا وطنية مثل شعار السودان (الصقر الجريح)، وأشكال من التراث الزراعي والحيواني.

الجنيه السوداني في الاقتصاد الوطني

ويعد الجنيه السوداني مرآة للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثر على مر العقود بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة، ورغم التحديات مثل التضخم وتراجع قيمة الصادرات، يسعى بنك السودان المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.

كما يعتمد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الزراعة، والثروة الحيوانية، والذهب، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.

ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد السوداني، لا يزال الجنيه يمثل رمزا للهوية الوطنية والاستقلال الاقتصادي، كما يعكس تصميمه ملامح الشعب السوداني وثقافته المتنوعة، وإصراره على النهوض من الأزمات نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل رمز للصمود والإرادة في مواجهة التحديات، وتجسيد لطموحات السودان في تحقيق الاستقرار والازدهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه السوداني الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه السوداني الدولار العملة السودانية العملة سعر الجنية سعر الجنيه السوداني سعر الجنيه السوداني أمام الدولار سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

مواد متعلقة

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك

استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

بالزي الفرعوني، كيف احتفلت مدارس الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية