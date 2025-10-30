تزويد قسم الكلى بمستشفى الفيوم العام بأحدث جهاز لتنقية المياه

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن الوزارة زودت قسم الكلى الصناعي بمستشفى الفيوم العام بمحطة تنقية مياه عالية الجودة، كأول قسم على مستوى الجمهورية يعمل بهذه التقنية، لضمان أفضل أداء لأجهزة الغسيل الكلوي ذات التقنية المتطورة التي دخلت المستشفى حديثا، ويتطلب نظام تشغيلها مياه منقاة بمعايير دقيقة وعالية الجودة.

أول مستشفى حكومي يعمل بهذه التقنية

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مستشفى الفيوم العام أول مستشفى تابع لوزارة الصحة يتم مدّه بهذا النوع من محطات التنقية المتطورة، التي تعمل بتقنية حديثة جدا، بما يضمن أعلى معايير الأمان والجودة في خدمات الغسيل الكلوي المقدمة للمرضى.

انجازات المبادرات القومية

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قد حصدت المركز الأول في مبادرة السمعيات وكبار السن خلال شهر سبتمبر والمركز الثاني في مبادرتى الأم والجنين وصحة المرأة في نفس الشهر، فقد تم توقيع الكشف من خلال المبادرة على 7531 حالة بنسبة تغطية 103%، أما مبادرة دعم صحة المراة كانت نسبة التردد بها 63263 بنسبة تغطية 229%.

وبلغ عدد المترددات على مبادرة رعاية الأم والجنين 4224 حالة بنسبة تغطية 64.5%.

