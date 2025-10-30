الخميس 30 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أتوبيس مكشوف وزي فرعوني، مدرسة قصر الدوبارة تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

مدرسة قصر الدوبارة
مدرسة قصر الدوبارة
حرص الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على زيارة مدرسة قصر الدوبارة وحضور احتفالية داخل المدرسة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتم تنظيم عرض للطلاب بالزي الفرعوني داخل المدرسة يصاحبه عرض موسيقي، بالإضافة إلى أتوبيس مكشوف يحمل أطفالا بأعلام مصر احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير. 

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة موسعة لتجميل ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بداية من مطار القاهرة، مرورًا بـ طريق العروبة وصلاح سالم، والطريق الدائري، وطريق الكورنيش، مع نشر أعلام الدول المشتركة فى حفل الافتتاح على كافة المسارات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم متابعة الطرق المؤدية للمتحف بدقة لضمان الظهور بالمظهر اللائق أمام الوفود القادمة من داخل وخارج مصر.

وأكد حرص المحافظة على إظهار الوجه الحضاري للعاصمة وإبراز الهوية البصرية للقاهرة بالطريق الدائرى بما يعكس عظمتها وتاريخها العريق.

الجريدة الرسمية