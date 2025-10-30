بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة".. اعترافات المتهمة أمام النيابة: قبل الفسيخ كنت شغالة في البيوت.. أرباحي من الفيسبوك تصل لـ مليون جنيه شهريا في المواسم

بعد قليل تبدأ المحكمة الاقتصادية نظر أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم مكة"، والمتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامها بممارسة نشاط يتعلق بغسل الأموال المتحصلة من هذا المحتوى.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية قد استمعت في وقت سابق لأقوال المتهمة التي اشتهرت على تطبيق "تيك توك"، بعد أن نسبت إليها اتهامات ببث ونشر مقاطع مصورة تحتوي على إيحاءات وعبارات تخدش الحياء العام وتخالف القيم المجتمعية، بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح مالية.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة "أم مكة" بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي وثّقت المحتوى المثير للجدل، إلى جانب فحص البيانات المالية الخاصة بحساباتها البنكية، والتي كشفت عن تحويلات مالية وأرباح يشتبه في أنها ناتجة عن نشاط إلكتروني مخالف للقانون، مما أدى إلى توجيه اتهامات رسمية لها تتعلق بغسل الأموال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التربح غير المشروع.



ام مكة.. قبل الفسيخ كنت شغالة في البيوت

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

وجاءت أقوال البلوجر أم مكة خلال التحقيقات كالتالي:

ما اسمك؟

اسمي “ه.م” مقيمة بشبرا الخيمة، وعندي 33 سنة وصاحبة محل "فسيخ".

س: ما حالتك الاجتماعية؟

ج: متزوجة.

س: بيانات زوجك؟

ج: “س.ع” بدون مؤهل دراسي.

س: ما هي ظروف وطبيعة نشأتك تحديدًا؟

ج: اتولدت في أسرة بسيطة في شبرا الخيمة

س: وما هو مؤهلك الدراسي؟

ج: كنت في تجارة ومكملتش آخر سنة عشان اتجهت للشغل.

س: وما طبيعة عملك حاليًا؟

ج: عندي محلين لبيع الفسيخ، واحد في شبرا وواحد في الخصوص.

س: وهل عملتِ في مهن أخرى قبل الفسيخ؟

ج: أيوة، اشتغلت في بيوت وأنا صغيرة، وبعدها "بيبي سيتر" وجليسة مسنين، وبعدها بدأت أجيب هدوم من العتبة وأبيعها، لحد ما دخلت في تجارة الفسيخ.

س: وما مقدار أجرك في تلك المهن؟

ج: كانت فلوس قليلة على قد المعيشة، لحد تجارة الفسيخ.

س: وما هي مصادر دخلك الأساسية؟

ج: الفسيخ هو المصدر الأساسي، وعندي شهادة في البنك لأولادي من 3 سنين سايباها بفوايدها ليهم، وكمان أرباح غير ثابتة من فيسبوك.

س: وما حجم دخلك من عملك؟

ج: مش عارفه بالظبط بس أنا ممكن أنزل في الأسبوع بضاعة بـ500 ألف جنيه ومدفعش فلوسها للتاجر، وأبيعها خلال الأسبوع في المحلين، و“أونلاين” يجيبوا مثلًا 70 ألفًا كمكسب، وأرجع لصاحب البضاعة الـ500 ألف جنيه وأخد ليا الـ70 ألف ولكن في المواسم ممكن يوصل الدخل لمليون جنيه عشان بيبقي موسم للفسيخ اللي هو شم النسيم.

س: ما هو دخلك الشهري بالتحديد؟

ج: مش ثابت، لكن مؤخرًا أرباح الفيسبوك وصلت إلى 1500 دولار بجانب تجارة الفسيخ.

س: وما المستندات الدالة على دخلك؟

ج: موجودة كلها عندي، والفيسبوك مربوط بحسابي في البنك.

س: كيف تصرفين دخلك؟

ج: على عيالي وعيال إخواتي ووالدتي، ومدخلة أولادي مدارس لغات ألماني، وأولاد إخواتي في مدارس خاصة بالخصوص، وكمان بادخر شوية في الذهب عشان لو احتجت فلوس في المواسم.

س: هل لديك التزامات مالية؟

ج: عندي مصاريف المدارس بتاعت ولادي الثلاثة، كل مدرسة بتأخذ 40 ألفًا في السنة، غير هدومهم ومستلزماتهم، وولاد إخواتي الأربعة في مدارس إنترناشيونال في الخصوص الاثنين الصغيرين في كي جي مصاريفهما 25 ألفًا في السنة، والاثنين التانيين كبار المصاريف بتاعتهم 50 ألفًا في السنة، وعندي قسط العربية بدفع 70 ألف جنيه في الشهر، ومرتبات العمال حوالي 150 ألف جنيه، وده شامل إيجار المحلات بكله وغير إني جايبة 3 خادمات في البيت لعيالي بياخدوا حوالي 25 ألف جنيه في الشهر، وعندي قرض بـ200 ألف جنيه كنت وخداه عشان الشقة اللي اشتريتها وبياخذوا فوايده من شهادات الاستثمار.

معاينة منزل البلوجر أم مكة

وخلال معاينة منزلها في شبرا الخيمة، والذي يعد موقع تصوير أغلب فيديوهاتها، تحفظت النيابة على معدات تصوير وحوامل استخدمتها المتهمة في بث المقاطع المصورة التي وصفت بأنها "تفسد الذوق العام وتخالف قيم المجتمع".

كما تم التحفظ على خزينة مغلقة داخل المنزل، وتجري الجهات المختصة حاليا فحص محتوياتها، وسط توقعات باحتوائها على "مفاجآت" قد تعزز من أدلة جرائم غسيل الأموال.

كيف تم ضبط البلوجر أم مكة

في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تحفظت قوات الأمن على البلوجر أم مكة، بعد مشادة وقعت بينها وبين المذيعة علا شوشة داخل قناة الشمس، وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على "أم مكة" عقب بث مقاطع وصفها تقرير أمني بأنها خادشة ومنافية لقيم الأسرة.

جدير بالذكر أن أم مكة، وهي سيدة في الثلاثينات من عمرها وأم لثلاثة أطفال، اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببيع الأسماك المملحة (الفسيخ)، ونالت شهرة واسعة رغم الاتهامات المتكررة ببيع منتجات غير صالحة للاستهلاك.

وفي السنوات الأخيرة، تحولت من بائعة فسيخ إلى ناشطة على تطبيق تيك توك، وجمعت من خلاله دعما ماديا ضخما، مكنها من شراء سيارة فارهة، وشقق سكنية، ومصوغات ذهبية، ما دفع السلطات لفتح تحقيقات موسعة حول مشروعية تلك الأموال.

