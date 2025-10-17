الجمعة 17 أكتوبر 2025
أخبار مصر

من داخل الميكروباصات والأتوبيسات، محافظ القاهرة يتابع الأسعار الجديدة لأجرة المواصلات (فيديو)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
حرص إبراهيم صابر  محافظ القاهرة على متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بموقف عبد المنعم رياض، بحضور قيادات المحافظة من رجال الشرطة والمرور.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتوقيع غرامات على المخالفين.

كما التقى محافظ القاهرة بالمواطنين داخل الميكروباص والنقل العام والتحدث معهم حول التعريفة الجديدة وضرورة الإبلاغ في حال عدم الالتزام من جانب السائقين بالإضافة إلى لقاء السائقين وحثهم على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة. 

قررت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى. 

وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين. 

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب ما بين ١٠% إلى ١٥%. 

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

