أخبار مصر

محافظ القاهرة: تركيب ملصقات بأجرة المواصلات على سيارات الميكروباص (فيديو)

محافظ القاهرة،فيتو
طالب محافظ القاهرة إبراهيم صابر، بتعليق لافتات بـالأسعار الجديد لتعريفة الركوب بالمواقف والتزام السائقين بالأجرة الجديدة ووضع ملصق الأسعار علي السيارة. 

وأضاف محافظ القاهرة خلال جولته بموقف عبدالمنعم رياض لمتابعة مدى تطبيق التعريفة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب ما بين ١٠% إلى ١٥%.  

وأشار إلى هناك متابعة دورية للمحافظة للرد على الشكوى ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، إلي جانب وجود تفتيش على محطات الوقود. 

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

