تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الحركة السنوية للمحليات، والتي تضمنت تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بمختلف محافظات الجمهورية.

محافظة القاهرة

شملت الحركة تعيين:

أمل فوزي مجاهد رئيسًا لحي عين شمس.

محمد السيد مزيد رئيسًا لحي الزيتون.

هالة سيد عبدالنبي رئيسًا لحي طرة.

أحمد إبراهيم القزاز رئيسًا لحي الوايلي.

كمال عبدالله عزت رئيسًا لحي الشرابية.

محمد علي عبدالجليل رئيسًا لحي السيدة زينب.

محمد عثمان الإمام رئيسًا لحي المعادي.

مهران عبداللطيف مهران رئيسًا لحي باب الشعرية.

أحمد سمير حنفي رئيسًا لحي المعصرة.

منال محمود أحمد رئيسًا لحي التبين.

هاني سمير عبدالرزاق رئيسًا لحي غرب القاهرة.

محمود محمد صقر رئيسًا لحي مصر القديمة.

عصام الدين أبوالمندور رئيسًا لحي المرج.

منال طه السطوحي رئيسًا لحي الزاوية الحمراء.

طارق محمد العشماوي رئيسًا لحي شرق مدينة نصر.

أحمد جودة رئيسًا لحي السلام.

أمير أحمد أمين رئيسًا لحي مصر الجديدة.

حازم مجدي راتب رئيسًا لحي حلوان.

أحمد محمد مهدي رئيسًا لحي الموسكي.

محمد إبراهيم أبوالخير رئيسًا لحي دار السلام.

أيمن صالح إبراهيم رئيسًا لحي عابدين.

محافظة الجيزة

تضمنت الحركة تعيين:

محمد عبدالرضا حمدان رئيسًا لحي الوراق.

محمود زين العابدين رزق رئيسًا لمركز ومدينة العياط.

مجدي محمد عبدالمتعال رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر.

حامد محمود سلامة رئيسًا لحي الطالبية.

رمضان عبدالرحمن عبدالباري رئيسًا لمركز ومدينة أبوالنمرس.

عبدالخالق عوض فرج رئيسًا لمركز ومدينة البدرشين.

أحمد محمد توفيق رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة.

محافظة القليوبية

تضمنت الحركة تعيين:

أحمد محمود أبوبكر رئيسًا لمركز ومدينة الخانكة.

محمد السيد ليلة رئيسًا لمركز ومدينة شبين القناطر.

سلوى أبو العينين حسن رئيسًا لحي غرب شبرا الخيمة.

محمد أحمد البسيوني رئيسًا لمدينة قها.

محمود ضياء الدين عيسى رئيسًا لمدينة شبرا الخيمة.

وائل جمعة السنوسي رئيسًا لمركز ومدينة طوخ.

محمد السيد أحمد غنيم رئيسًا لمدينة الخصوص.

عبدالعظيم محمد عبدالعظيم رئيسًا لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

أحمد شوقي شادي رئيسًا لمركز ومدينة كفر شكر.

تامر محمد عبدالعظيم رئيسًا لحي شرق شبرا الخيمة.

محافظة الإسكندرية

تضمنت الحركة تعيين:

نهى أحمد خليفة رئيسًا لمركز ومدينة برج العرب.

وليد محمد منصور رئيسًا لحي الجمرك.

نيفين النحاس حسن رئيسًا لحي العامرية أول.

محافظة البحيرة

شملت الحركة تعيين:

ياسر مهنا عوض رئيسًا لمركز ومدينة رشيد.

وائل محمود حمزة فهمي رئيسًا لمركز ومدينة المحمودية.

محمد محمود بطيشة رئيسًا لمركز ومدينة كفر الدوار.

عمر أحمد لبيب رئيسًا لمركز ومدينة دمنهور.

مراد عبدالقادر سعيد رئيسًا لمركز ومدينة إيتاي البارود.

خالد أحمد رسلان رئيسًا لمركز ومدينة الدلنجات.

محافظة مطروح

تضمنت الحركة تعيين:

محمد محمود صحصاح رئيسًا لمركز ومدينة مطروح.

رضا السيد جاب الله رئيسًا لمركز ومدينة الحمام.

أشرف مصطفى باشا رئيسًا لمركز ومدينة سيوة.

عادل توفيق عبده برغش رئيسًا لمركز ومدينة النجيلة.

رمضان مختار إبراهيم رئيسًا لمركز ومدينة السلوم.

عاصم محمد عبدالفتاح الزغبي رئيسًا لمركز ومدينة سيدي براني.

محافظة المنوفية

تضمنت الحركة تعيين:

سامي عبدالحميد سرور رئيسًا لمركز ومدينة بركة السبع.

هناء محمد عقيلة رئيسًا لمركز ومدينة قويسنا.

طارق محمد أبوحطب رئيسًا لمركز ومدينة أشمون.

محافظة الغربية

شملت الحركة تعيين:

منى إبراهيم صالح رئيسًا لمركز ومدينة السنطة.

وائل زغلول محمد رئيسًا لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

خالد حامد العرفي رئيسًا لمركز ومدينة طنطا.

حاتم عبدالله قابيل رئيسًا لحي ثان المحلة الكبرى.

عادل إبراهيم داود رئيسًا لمركز ومدينة كفر الزيات.

أماني بيومي حسن رئيسًا لمركز ومدينة قطور.

أحمد حسين خفاجي رئيسًا لمركز ومدينة بسيون.

أحمد إسماعيل السيد رئيسًا لحي أول المحلة الكبرى.

ضياء الدين عبدالحميد رئيسًا لمركز ومدينة زفتى.

محافظة كفر الشيخ

تضمنت الحركة تعيين:

وائل فرج السيد رئيسًا لمركز ومدينة الرياض.

محافظة دمياط

شملت الحركة تعيين:

وحيد صلاح بخيت رئيسًا لمركز ومدينة كفر سعد.

صبري محمد عبده رئيسًا لمدينة عزبة البرج.

السيد محمد الصيرفي رئيسًا لمركز ومدينة فارسكور.

محافظة الدقهلية

تضمنت الحركة تعيين:

نادر محمد بشير رئيسًا لمركز ومدينة الجمالية.

إبراهيم صابر شبكة رئيسًا لمركز ومدينة نبروه.

هاني السيد سليمان رئيسًا لمركز ومدينة دكرنس.

أشرف محمد عبدالواحد رئيسًا لمدينة المطرية.

إبراهيم محمد أغا رئيسًا لمركز ومدينة ميت سلسيل.

