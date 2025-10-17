محافظ القاهرة في جولة ميدانية لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

حرص إبراهيم صابر محافظ القاهرة على متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بموقف عبد المنعم رياض، بحضور قيادات المحافظة من رجال الشرطة والمرور.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتوقيع غرامات على المخالفين.

قررت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.

وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب ما بين ١٠% إلى ١٥%.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.