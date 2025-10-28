متى يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه للجمهور؟ متحدث الوزراء يجيب

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، سيوازي حفل موكب نقل المومياوات، وسيكون على أعلى المستويات.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة": إن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته لوزير الخارجية، وتم إبلاغ كافة السفارات والقنصليات فى الخارج، لوضع شاشات كبيرة فى كافة المدن الموجودة بتلك الدول لنقل الحفل مباشرة.



وأضاف أن كافة محافظات الجمهورية استعدت لنقل الحفل مباشرة من خلال وضع شاشات كبيرة، فى الميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن ترتيبات الحفل ومراسمه واستقبال الوفود، والاستعراضات الفنية سيكون مبهر.



وعن موعد فتح أبواب المتحف أمام الجمهور، أوضح انه سيتم فتح باب المتحف أمام الوفود المشاركة فى حفل الافتتاح، لزياة المتحف والتجول فيه وتم إبلاغ الوفود بهذه الترتيبات، مشيرا إلى أن هيئة المتحف المصري الكبير هى المسئولة عن تحديد مواعيد فتح أبوابه أمام الجمهور.



زيادة الحركة السياحية لمصر

وكان رئيس الوزراء أكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما يحوي من كنوز وآثاره، سيسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لمصر، للاستمتاع والتعرف على تاريخ هذه الدولة العظيمة.

وتطرق مدبولي، خلال حديثه، إلى الزيارة المهمة التي أجراها أمس الأول لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والإنتاجية بكل من محافظة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا في هذا الصدد استمرار جهود الحكومة في تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده في هذا الصدد، على أن “ما يتم تنفيذه من بنية تحتية وأساسية، يسهم في تعظيم ما نمتلك من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز من مكانة مصر وتنافسيتها الدولية في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن شهادات العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وكذا المؤسسات الدولية، تؤكد صحة رؤية القيادة السياسية المتعلقة بأهمية مواصلة جهود دعم وتطوير البنية التحتية، وذلك بالنظر لأهميتها كعنصر وركيزة أساسية في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المرجوة.

