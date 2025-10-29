تفاصيل الحركة السنوية للمحليات في 15 محافظة

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الحركة السنوية للمحليات، والتي تضمنت تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بمختلف محافظات الجمهورية.

فى محافظة شمال سيناء تم تعيين وليد عبدالرؤوف حسنين عبود رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ومرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وفى محافظة جنوب سيناء: تم تعيين مبروك محمد الغمريني رئيس مدينة سانت كاترين وعبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة نوبيع وحسنى محمد راشد رئيس مركز ومدينة رأس سدر وسامح المتولي عطية رئيس مركز ومدينة أبو زنيمة وعماد فاروق عطية رئيس مدينة دهب.

وفى محافظة بورسعيد تضمنت الحركة تعيين شيماء جودة محمد رئيس حي غرب بورسعيد وإسلام محمد بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

كما تضمنت الحركة في محافظة الإسماعيلية تعيين جلال عبدالكريم عبدالحميد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وصفاء فضيل أمين رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وجمال عبدالناصر عطوة رئيس مركز ومدينة أبوصوير ومحمد عيد منصور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وإبراهيم أنور عبدالخالق رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

وفى محافظة السويس تضمنت الحركة تعيين أحمد سمير السحترى رئيس حي الجناين.

وفى محافظة الشرقية تضمنت الحركة تعيين كل من سامى حمد معاون رئيس مركز ومدينة أبوحماد ومحمد بهاء الدين شاهين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق وممدوح على أنور رئيس مدينة صان الحجر وشعبان أبوالفتوح سعد رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أحمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية وأشرف السيد عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وأحمد على جلال رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

وفى محافظة بنى سويف تضمنت الحركة تعيين أسامة سعد يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، وفى محافظة المنيا تضمنت الحركة تعيين رجب قياتى عبدالهادي رئيس مركز ومدينة ديرمواس.

وفى محافظة الفيوم تضمنت الحركة المحلية تعيين كل من محمد فتحى إمام رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وسالم جمال عبدالباقى رئيس مركز ومدينة سنورس وطارق فؤاد هيبة رئيس مركز ومدينة طامية.

وفى محافظة أسيوط تضمنت الحركة تعيين مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ومصطفى على محمد رئيس مركز ومدينة ديروط.

وفى محافظة الوادي الجديد تضمنت الحركة تعيين سلامة محمد على رئيس مركز ومدينة بلاط وياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة.

وفى محافظة سوهاج: تضمنت الحركة تعيين على لطفى عثمان رئيس مركز ومدينة المراغة وتاج جلال سالمان رئيس حي شرق سوهاج وعلى محمد بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم وعامر طه مسعود رئيس مركز ومدينة جهينة وأحمد إبراهيم جاد عبدالكريم رئيس مركز ومدينة جرجا.

كما تضمنت الحركة في محافظة قنا: تعيين ممدوح أحمد عباس رئيس مركز ومدينة فرشوط وهلال زكي أبوبكر رئيس مركز ومدينة الوقف وعلاء محمد شاكر رئيس مركز ومدينة قوص وخالد بهيج يحيي رئيس مركز ومدينة دشنا.

وفى محافظة أسوان تضمنت الحركة تعيين: إبراهيم محمد سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان وسيد سعدي حسن رئيس مركز ومدينة دراو ومحمد عبدالعزيز طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة وشوقى مصطفى جاد الرب رئيس مدينة السباعية غرب وأحمد صلاح الدين عامر رئيس مدينة أبوسمبل وزهجر سليمان داود رئيس مركز ومدينة ادفو وسمير سعد البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

وفى محافظة البحر الأحمر تضمنت الحركة تعيين كل من محمد أحمد أبوالحسن رئيس حي جنوب الغردقة وأحمد جبر مصطفى رئيس حي شمال الغردقة وأحمد حسن صقر رئيس مدينة القصير وأحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا.

وفى محافظة الأقصر تضمنت الحركة تعيين أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت وعلى سيد رضوان رئيس مركز ومدينة إسنا وعبدالخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية.

