أردوغان: ترامب طلب من تركيا إقناع حماس بالموافقة على خطته

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تركيا العمل على إقناع حركة حماس بالموافقة على خطته لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة، بحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة العودة من أذربيجان، بحسب تصريحات وزعتها الرئاسة التركية الأربعاء، “خلال زيارتنا الى الولايات المتحدة واتصالنا الهاتفي الأخير، شرحنا للسيد ترامب كيف يمكن الوصول الى حلّ في فلسطين”.

وتابع: “خلال زيارتي للولايات المتحدة وخلال آخر مكالمة هاتفية مع ترامب أوضح كيف يمكن أن يتحقق الحل في فلسطين”.

وقد طلب الرئيس الأمريكي تواصلَ تركيا مع حماس وإقناعَها.

وقال: “فتحنا قنوات الاتصال سريعًا مع حماس.. وأفادتنا حماس في ردها أنها جاهزة للسلام والمفاوضات، ولم تدخل في خطابٍ معاكس، وهذا بنظري خطوة قيّمة جدًّا”.

وأكد أردوغان دعمه لجهود ترامب من أجل السلام، مشددا على أن "أولوية تركيا هي إنفاذ وقفٍ عاجل وشامل لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا بلا انقطاع".

وأضاف: "من أولوياتنا أيضًا إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمّرتها اعتداءات إسرائيل... وبقاء غزة أرضًا للشعب الفلسطيني مهمّ جدًّا، وأن يديرها الفلسطينيون أنفسهم مهمّ للغاية".

واشار إلى أن كيفية ضمان الأمن، وكيف تُنشأ "قوة الاستقرار" وتُدار، فهي مسائل قابلة للتقييم بتفصيل.

