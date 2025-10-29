التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون في كأس كاراباو

كأس كاراباو، أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير لفريق تشيلسي، تشكيلة فريقه، لمواجهة منافسه وولفرهامبتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وكان فريق تشيلسي تأهل إلى الجولة الرابعة من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز أمام لينكولن سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما صعد وولفرهامبتون على حساب إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء.

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

يدخل فريق تشيلسي مباراته أمام وولفرهامبتون في كأس كاراباو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يورجنسن

خط الدفاع: جوستو - توسين - أتشيمبونج - هاتو

خط الوسط: سانتوس - بونانوتي - لافيا

خط الهجوم: جيتينز - جورج - إستيفاو.

فريق وولفرهامبتون، فيتو

تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي

فيما يدخل فريق وولفرهامبتون مباراته أمام تشيلسي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جونستون

الدفاع: سيباستيان بوينو – كريجي – أغبادو

خط الوسط: تشاتشوا – أندري – جواو غوميش – مولر وولف

الهجوم: جون أرياس – يونغ ستراند لارسن – هي تشان هوانغ

ويملك تشيلسي الأفضلية من حيث العمق الفني وجودة العناصر، لكنه يدرك صعوبة اللعب خارج ملعبه أمام فريق يمر بضغوطات ويسعى لإثبات نفسه.

