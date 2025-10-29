الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون في كأس كاراباو

فريق تشيلسي، فيتو
فريق تشيلسي، فيتو

كأس كاراباو، أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير لفريق تشيلسي، تشكيلة فريقه، لمواجهة منافسه وولفرهامبتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وكان فريق تشيلسي تأهل إلى الجولة الرابعة من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز أمام لينكولن سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما صعد وولفرهامبتون على حساب إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء.

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون، فيتو
تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون، فيتو

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

يدخل فريق تشيلسي مباراته أمام وولفرهامبتون في كأس كاراباو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يورجنسن

خط الدفاع: جوستو - توسين - أتشيمبونج - هاتو

خط الوسط: سانتوس - بونانوتي - لافيا

خط الهجوم: جيتينز - جورج - إستيفاو.

فريق وولفرهامبتون، فيتو
فريق وولفرهامبتون، فيتو

تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي

فيما يدخل فريق وولفرهامبتون مباراته أمام تشيلسي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جونستون
الدفاع: سيباستيان بوينو – كريجي – أغبادو
خط الوسط: تشاتشوا – أندري – جواو غوميش – مولر وولف
الهجوم: جون أرياس – يونغ ستراند لارسن – هي تشان هوانغ

ويملك تشيلسي الأفضلية من حيث العمق الفني وجودة العناصر، لكنه يدرك صعوبة اللعب خارج ملعبه أمام فريق يمر بضغوطات ويسعى لإثبات نفسه.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس كاراباو وولفرهامبتون ملعب مولينيو كاس الرابطة الإنجليزية إنزو ماريسكا تشيلسي

مواد متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو

بعد النتائج السلبية، سلوت يتحدث عن مواجهة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو

تشيلسي يستهدف ضم تير شتيجن من برشلونة

سندرلاند يفوز على تشيلسي 1/2 ويقفز لوصافة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية