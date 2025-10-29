تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو

يستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس



حراسة المرمى: وودمان.

خط الدفاع: برادلي، جوميز، إندو، روبرتسون.

خط الوسط: نيوني، أليكسيس ماك أليستر، فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، نجوموها، هوجو إيكيتيكي.



وسبق أن تعرض ليفربول للهزيمة أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، في شهر أغسطس الماضي، بركلات الترجيح.



كما التقى الفريقان هذا الموسم، وتعرض ليفربول للهزيمة أيضًا أمام كريستال بالاس، بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى ليفربول بقيادة المدير الفني آرني سلوت، لمصالحة جماهيره بعد نتائج الفريق السلبية مؤخرًا، وآخرها الهزيمة أمام برينتفورد بثلاثية لهدفين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس



تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو عبر قناة beIN sports HD 2.

جدير بالذكر أن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، موسم 2025/ 26، انطلقت مساء أمس الثلاثاء.



وشهد يوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو، بين جريمسبي وبرينتفورد، وايكومب وفولهام، ريكسهام وكارديف.



وحقق برينتفورد فوزًا عريضًا على جريمسبي بخمسة أهداف دون رد، بينما انتصر فولهام على وايكومب بركلات الترجيح (5/4)، بينما تخطى كارديف خصمه ريكسهام بهدفين لهدف.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس كاراباو قبل مباريات اليوم



برينتفورد.

فولهام.

كارديف.

