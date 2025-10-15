الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب تشيلسي

الخميس 16 أكتوبر 2025
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، مباراة واحدة وتغريمه 8000 جنيه إسترليني، عقب تصرفاته غير اللائقة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز التي فاز بها بهدفين لهدف.

عقوبة مدرب تشيلسي

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المدرب الإيطالي أبدى سلوكًا غير رياضي تجاه طاقم التحكيم، تضمن احتجاجات وانفعالات مفرطة على القرارات التحكيمية أثناء اللقاء، ما دفع لجنة الانضباط إلى اتخاذ عقوبة فورية بحقه.

وأشار البيان إلى أن ماريسكا اعترف بتجاوزه للوائح السلوك وقَبِل العقوبة دون تقديم استئناف، ما يعني غيابه عن إدارة تشيلسي من على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة.

