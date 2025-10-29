يستعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإجراء مراسم قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، موسم 2025/26،بعد مباريات اليوم الأربعاء.



موعد قرعة ربع نهائي كأس كاراباو



وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي،إقامة مراسم القرعة بعد مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام، التي ستبدأ في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.



ومن المتوقع أن تقام القرعة في حدود الساعة الواحدة ونصف فجر يوم الخميس، حسبما جاء عبر موقع الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق مباريات دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، يوم 15 ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد المباريات بشكل محدد.

وكانت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، موسم 2025/26، انطلقت مساء أمس الثلاثاء.



وشهد يوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو، بين جريمسبي وبرينتفورد، وايكومب وفولهام، ريكسهام وكارديف.



وحقق برينتفورد فوزًا عريضًا على جريمسبي بخمسة أهداف دون رد، بينما انتصر فولهام على وايكومب بركلات الترجيح (5/4)، بينما تخطى كارديف خصمه ريكسهام بهدفين لهدف.

وتستكمل باقي مباريات الجولة نفسها من كأس كاراباو مساء اليوم الأربعاء، وعلى رأسها لقاء ليفربول وكريستال بالاس، مانشستر سيتي وسوانزي سيتي، آرسنال وبرايتون، وتشيلسي وولفرهامبتون، نيوكاسل يونايتد وتوتنهام.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس كاراباو قبل مباريات اليوم



برينتفورد.

فولهام.

كارديف.

