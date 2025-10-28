بعد النتائج السلبية، سلوت يتحدث عن مواجهة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، التي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كأس كاراباو»، التي تقام على ملعب آنفيلد.

وسبق أن تواجه الفريقان في كأس الدرع الخيرية، في شهر أغسطس الماضي، حيث خسر ليفربول بركلات الترجيح، قبل أن يسقط أمام الخصم نفسه بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي ذلك الموسم.

وقال سلوت، في تصريحات نشرها موقع ليفربول: "بكل تأكيد سبق لنا مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي ذلك الموسم، لم تكن النتيجة في تلك المباراة كما كنا نأمل، يُحسب لهم ذلك، جاء هدف فوزهم متأخرًا جدًا في تلك المباراة، بعد أن أدركنا التعادل، وذلك بعد شوط أول صعب علينا، لذلك يجب أن نكون على دراية ليس فقط بالمشاكل التي قد يسببونها، بل أيضًا بقدرتهم على الاستمرار حتى صافرة النهاية".

وأضاف مدرب ليفربول: "لم أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن التشكيل الذي سنستخدمه لهذه المباراة، هناك حاجة للتدريب والتحقق من جاهزية اللاعبين، ولكن يجب أن يكون أي لاعب نختاره جاهزًا لمواجهة فريق مثل كريستال بالاس".

نجم ليفربول: وفاة جوتا وفقدان النجوم وراء تراجع النتائج

فيما أبدى ستيفن وارنوك، نجم ليفربول السابق، اندهاشه من النقاش الدائر حول إقالة المدرب آرني سلوت، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم، رغم الهزائم المتتالية للفريق والتي كان آخرها أمام برينتفورد.

وقال وارنوك في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو"، "الحديث عن إقالة سلوت مفاجئ لي، نحن بعيدون تمامًا عن هذا السيناريو، ومن وجهة نظري، ما يحدث في ليفربول هذا الموسم له أسباب عميقة تتجاوز مجرد التكتيك، يجب أن نتذكر أن وفاة جوتا في الصيف تركت أثرًا كبيرًا على الفريق، وقد لا يكون هذا واضحًا تمامًا للجميع، لكنني أعتقد أن له تأثيرًا كبيرًا في شكل النادي الحالي".

وأضاف: "عندما نتحدث عن اللاعبين الذين غابوا عن الفريق، مثل لويس دياز وترينت ألكسندر أرنولد، فإن ليفربول فقد اثنين من أبرز لاعبيه، الذين كانوا يشكلون جزءًا كبيرًا من طريقة اللعب، دياز كان له دور كبير في رفع معنويات الجماهير، وكان قادرًا على التأثير في المباراة بطريقة لا يستطيع أي لاعب آخر فعلها، أما أرنولد، فكان عنصرًا أساسيًا في خط وسط الفريق، بفضل تمريراته الدقيقة وقدرته على فتح المساحات لصلاح".

وأشار وارنوك أيضًا إلى أن ليفربول يواجه صعوبة في إعادة تنظيم صفوفه بعد هذه التغييرات، مشيرًا إلى أن سلوت يحتاج بعض الوقت لتكوين فريق متكامل، قائلا: "الفريق يعاني من نقص الثقة حاليًا، وهذه هي أكبر مشكلة يواجهها المدرب، في المباريات الأخيرة، يبدو أن اللاعبين في لحظات حاسمة يترددون في اتخاذ القرارات، وهذا ناتج عن افتقارهم للثقة بالنفس".

أما عن الأداء ضد برينتفورد، فقد قال وارنوك: "أكبر مشكلة كانت في المواجهة مع برينتفورد، حيث كان ليفربول يفتقر إلى القوة البدنية والقتالية، الفريق لم يكن قادرًا على فرض نفسه في المواجهات الثنائية، وهذا أدى إلى تفوق الخصم عليهم في كل جوانب المباراة، هذه نقطة ضعف كبيرة، ويجب على اللاعبين استعادة قوتهم البدنية والذهنية".

ليفربول مهتم بالتعاقد مع نجم نيوكاسل لخلافة محمد صلاح

فيما كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليفربول حدد بديل الدولي المصري محمد صلاح في ملعب أنفيلد، وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبل الأخير مع "الريدز".

تراجع نتائج ليفربول

بعد انطلاقة مثالية للموسم بخمسة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، دخل ليفربول في سلسلة من النتائج السلبية، ليتراجع من الصدارة إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وخسر الفريق آخر أربع مباريات له في الدوري، بينما ابتعد أرسنال بفارق 7 نقاط في القمة.

وخلال الخسارة الأخيرة أمام برينتفورد (3-2)، سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه، لكنه لم يتمكن من إنقاذ ليفربول من تلقي هزيمته الخامسة في آخر ست مباريات بجميع المسابقات.

