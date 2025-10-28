تشيلسي يستهدف ضم تير شتيجن من برشلونة

دخل الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري الإنجليزي لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويغيب تير شتيجن عن المشاركة في الوقت الحالي بعد خضوعه لجراحة في الظهر، ويأمل في التعافي والعودة للعب من أجل ضمان التواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها، أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع تير شتيجن، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، خاصة ان الحارس الألماني منفتح على الرحيل نظرًا لحاجته للعب في النصف الثاني من موسم 2025-2026 من أجل تمثيل المنتخب الألماني في كأس العالم 2026.

ورغم أن تشيلسي لديه روبرت سانشيز كحارس مرمى، إلا أن النادي الإنجليزي لم يستبعد البحث عن منافس له نظرًا لعدم ثقته الكاملة به.

برشلونة يتحرك للحفاظ على لامين يامال

فيما يسود قلق بالغ داخل نادي تجاه التصرفات الأخيرة للاعب الشاب لامين يامال، سواء من خلال تصريحاته العفوية في وسائل الإعلام أو نشاطه المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها مسؤولو النادي “متهورة وغير محسوبة”.

تحرك برشلونة بشأن لامين يامال

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، قرر النادي بالتعاون مع وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز مراقبة مقابلاته الإعلامية ومحتواه عبر المنصات الرقمية بشكل دقيق، لتجنب أي مواقف مشابهة قد تؤثر على صورته العامة أو على استقرار الفريق.

ويأمل برشلونة أن يركز يامال خلال الفترة المقبلة على استعادة لياقته البدنية الكاملة والابتعاد عن الأضواء، مع الالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية، خصوصًا بعد أن أصبح أحد أبرز عناصر الفريق وأمل النادي للمستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.