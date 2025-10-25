السبت 25 أكتوبر 2025
سندرلاند يفوز على تشيلسي 1/2 ويقفز لوصافة الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

انتهت مباراة تشيلسي ضد سندرلاند بنتيجة 2-1 لسندرلاند، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليخاندرو جارناتشو هدف تشيلسي في الدقيقة 4، وأحرز ويلسون إيزيدور هدف التعادل لفريق سندرلاند في الدقيقة 22، وأضاف المغربي شمس الدين طالبي هدف سندرلاند الثاني في الدقيقة 90+3.

تشكيل تشيلسي ضد سندرلاند

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس - أشبمبونج - تريفوه تشالوباه - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز- أليخاندرو جارناتشو- بيدرو نيتو.

خط الهجوم: جواو بيدرو - مارك جويو.

ترتيب تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، يرفع سندرلاند رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وخلف المتصدر آرسنال، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في المركز السابع.

 

 

