أزمة نفسية تنتهي بمأساة في أوسيم.. شاب يُنهي حياته داخل مسكنه

في واقعة مؤلمة شهدتها منطقة أوسيم بالجيزة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب أنهى حياته شنقًا داخل مسكنه، بعدما غلبه اليأس وضاقت به سبل الحياة نتيجة مروره بأزمة نفسية حادة.

 

البداية كانت بتلقي مركز شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل الواقعة، حيث تبين من الفحص أن الجثمان لشاب في الثلاثينيات من عمره، فارق الحياة نتيجة الشنق.

تحريات رجال المباحث أوضحت أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة في الأيام الأخيرة، وشعر بعزلة شديدة عن من حوله، حتى اتخذ قراره المأساوي بإنهاء حياته داخل غرفته دون أن يشعر به أحد.

 

قوات الشرطة قامت بنقل الجثمان إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، كما استمعت النيابة إلى أقوال أفراد أسرته وعدد من الجيران الذين أكدوا أن الشاب لم يكن يعاني من أي خلافات، وإنما كان يعيش في صمت مع أزمته النفسية حتى تغلبت عليه.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 

