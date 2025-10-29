وزير الخارجية القطري يبدي تفاؤلًا حذرًا بإمكانية استمرار الهدوء النسبي في غزة

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "مخيبة للآمال ومحبطة للغاية"، مشددًا على أن الدوحة تتوقع صمود اتفاق وقف النار رغم تلك الخروقات.

وزير خارجية قطر تدين خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطر

وقال وزير الخارجية القطري، في تصريحات صحفية، إن استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار، من أي طرف يُضعف الثقة في الاتفاقات الإنسانية ويقوّض فرص تثبيت الهدنة.

وأضاف، أن قطر بصفتها أحد الوسطاء الرئيسيين بين حماس وإسرائيل، تعمل مع الأطراف كافة لضمان التزام الجميع ببنود وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

تفاؤل حذر بشأن صمود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كما أبدى رئيس الوزراء القطري تفاؤلًا حذرًا بإمكانية استمرار الهدوء النسبي وتثبيت اتفاق غزة، قائلًا إن بلاده "تتوقع صمود وقف إطلاق النار رغم التحديات"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية الضغط لوقف أي انتهاكات جديدة.

الدور القطري في الوساطة

وتلعب قطر دورًا محوريًا في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، لتمديد فترات الهدوء الإنساني وضمان إدخال المساعدات إلى القطاع.



وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.

