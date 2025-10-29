عودة العدوان على غزة، الاحتلال يقصف مسجدا بحي الصبرة ويشرد عشرات العائلات النازحة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد الاستجابة بحي الصبرة في مدينة غزة، مما أدى لتشريد عشرات العائلات النازحة بداخله، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واستشهد 104 فلسطينيين نتيجة سلسلة مجازر دامية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى على امتداد قطاع غزة منذ ليلة أمس.

وحسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا، إلى جانب 253 مصابا منذ أمس.



بينما وصل عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 211 شهيدا و597 مصابا منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تصعيد دموى جديد

وقالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة- فى تصريح، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شمال القطاع شهد استشهاد 31، ووسط القطاع 42 شهيدًا، وجنوب القطاع 18 شهيدًا، فى تصعيد دموى جديد.

أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة

وأضافت المصادر، أن الأعداد مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأكدت أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث والانتشال وسط دمار واسع وصعوبات ميدانية كبيرة ناجمة عن استهداف الطرق والمناطق السكنية المكتظة بالنازحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.