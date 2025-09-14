وزير الخارجية القطري يعلن اتخاذ الدوحة إجراءات قانونية مشروعة للحفاظ على سيادة قطر

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الدوحة ستتخذ إجراءات قانونية مشروعة للحفاظ على سيادة قطر.

إسرائيل ماضية في زعزعة استقرار أي دولة بالعالم

وركز خلال كلمته فى الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية المقرر عقدها غدًا فى الدوحة ، أن إسرائيل ماضية في زعزعة استقرار أي دولة بالعالم.

إسرائيل تقوض أي جهود دبلوماسية تتعارض مع أجندتها

وأوضح أن إسرائيل تقوض أي جهود دبلوماسية تتعارض مع أجندتها، مشددًا على أنه حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة.

