الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حكومة الاحتلال: حماس لا تريد السلام ونتنياهو أبلغ ترامب قبل توجيه الضربات ضد غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

زعمت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أن حماس كذبت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى كل العالم، لافتة إلى أن الحركة لا تريد السلام ولكنها تريد الاستمرار في الحرب. وذلك على حد تعبيرها.

وتابعت حكومة الاحتلال: "هجوم حماس على جندي إسرائيلي خرق واضح لوقف إطلاق النار وأن  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرار توجيه ضربات لحماس ردا على مقتل جندي إسرائيلي وأن  نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب قبل توجيه الضربات ضد حماس.. ونطالب بإعادة كل رهائننا".

                                            

إسرائيل تقتل 100 فلسطيني ثم تعلن العودة لاتفاق وقف إطلاق النار

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، العودة للالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد قتله 100 فلسطيني بينهم 35 طفلا، بقصف استهدف مناطق متفرقة داخل القطاع.

وقال، في بيان، بتوجيهات سياسية، بدأ جيش الاحتلال في التزام متجدد بالاتفاق الذي "خرقته منظمة حماس"، بعد سلسلة غارات واسعة على مسلحين وعلى أهداف أخرى كثيرة.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك استهدفا أكثر من 30 مسلحا من مستويات القيادة في المنظمات العاملة في قطاع غزة، دون إيراد تفاصيل.

وفي حين قال إنه سيواصل فرض الاتفاق، هدد جيش الاحتلال بأنه سيرد بقوة على أي خرق.

مجازر جيش الاحتلال في غزة

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلا، في "مجازر" متفرقة خلال أقل من 12 ساعة.

واستهدف جيش الاحتلال في غاراته منازل وسيارة مدنية ومركز إيواء ومستشفى وخيام نازحين، وجميعها غرب ما يسمى "الخط الأصفر"، أي خارج مناطق سيطرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكومة الاحتلال ترامب حماس جيش الاحتلال قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

الصحة العالمية: استشهاد 421 شخصا في غزة بسبب سوء التغذية بينهم 113 طفلا عام 2025

سفير الصين بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

عودة العدوان على غزة، الاحتلال يقصف مسجدا بحي الصبرة ويشرد عشرات العائلات النازحة

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads