3 سيناريوهات ترسم تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يمتلك فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني، عدة سيناريوهات خلال مواجهة فريق التأمين الإثيوبي غدا الخميس، للتأهل الي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين التأمين الإثيوبي وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز والتأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سيناريوهات تاهل بيراميدز الي دور المجموعات بدوري الأبطال

ويتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري الأبطال في هذه الحالات:

1- الفوز بأي نتيجة

2- التعادل السلبي بدون اأهداف باعتبار أن الهدف بهدفين في تعادله الإيجابي بموقعة الذهاب

3- التعادل الايجابي 1-1 والفوز بضربات الترجيح

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء غد الخميس الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب يقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

ويختتم الفريق السماوي تدريباته اليوم بخوض مرانه الختامي بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي قبل إعلان قائمة الفريق ثم الدخول في معسكر مغلق.

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 نتيجة خطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهى بتمريرة عرضية من وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى تهز الشباك.

وفي الدقيقة 83 جاء هدف التأمين الإثيوبي الأول بعد كرة عرضية ويقابلها بوراك بتسديدة لوب على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات حتى الآن:

1. الهلال السوداني

2. سان ليبوبو الكونغولي

3. يانج أفريكانز التنزاني

4. ريفرز يونايتد النيجيري

5. بترو أتلتيكو الأنجولي

6. الأهلي المصري

7. الترجي التونسي

8. شبيبة القبائل الجزائري

9. الملعب المالي

10. الجيش الملكي المغربي

11. مولودية الجزائر

12. ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

13. سيمبا التنزاني

14. باور ديناموز الزامبي

15. بيراميدز المصري أو التأمين الإثيوبي

16. نهضة بركان المغربي أو الأهلي طرابلس الليبي

موعد قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ستقام يوم الإثنين 3 نوفمبر المقبل في ستوديو قنوات "سوبر سبورت" بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وتنطلق قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة بينما تقام قرعة دوري الأبطال في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة أيضًا.

وسيتم بث القرعة مباشرة على الحسابات الرسمية للمنصات الرقمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

