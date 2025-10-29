أرقام في مسيرة المصري الإفريقية بعد الصعود لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تأهل فريق المصري البورسعيدي، إلى دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نظيره الاتحاد الليبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، ليتأهل المصري إلى دور المجموعات بمجموع اللقائين 2-1.

ارقام المصري بالبطولات الإفريقية

وشهد مشاركات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري العديد من الأرقام والانجازات خلال مشواره بالبطولات الأفريقية والذي امتدت لما يزيد عن ربع قرن منذ مشاركته الأولى في بطولة أبطال الكئوس الأفريقية عام 1999.

وخلال السطور التالية نعرض ملخصًا لاحصائيات المصري في البطولة الكونفدرالية خلال تسع مشاركات والتي أعدها المركز الإعلامي للنادي المصري.

كلالكيت خامس مرة

● يعتبر الصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية هو الصعود الخامس للمصري لهذا الدور في البطولة الكونفيدرالية بشكلها الجديد.

وصعد الفريق البورسعيدي الدور المجموعات بالكونفدرالية أعوام 2018، 2019، 2022، 2024 قبل الصعود هذا العام 2025 مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي.

9 مشاركات بالكونفدرالية

● شارك المصري تسع مشاركات في بطولات الأندية أبطال الكئوس، بطولة الاتحاد الأفريقي، بطولة الكونفيدرالية وبلغت عدد المباريات التي شارك فيها المصري 75 مباراة وجاءت نسبها على النحو التالي:

● فوز: 36 بنسبة 48 %

● تعادل: 17 بنسبة 22.67 %

● هزيمة: 22 بنسبة 29.33 %

● سجل المصري 89 هدفًا بواقع 1.18 هدفًا لكل مباراة

● تلقت شباك المصري 63 هدفًا بواقع 0.84 هدفًا لكل مباراة

● هدافي المصري في المسابقات الأفريقية:

● أحمد جمعة: 9 أهداف.

● الفلسطيني محمود وادي: 7 أهداف.

● النيجيري أوستين أموتو: 5 أهداف.

● محمد جريندو، أحمد ياسر، اسلام عيسى، حسن علي، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف ولكل منهم 4 أهداف.

● محمود حمادة وله ثلاثة أهداف

● سيف داود، الحسن محمد، النيجيري محمد محمد، وليد أبو العلا، أحمد كشري، أحمد شكري، البوركينابي محمد كوفي، البوركينابي سعيدو سيمبوريه، الليبي مفتاح طقطق، الجزائري عبد الرحيم دغموم ولكل منهم هدفين.

● محمود أبو الدهب، مصطفى جعفر، ياسر محمد، محمد عبد الستار، محمد شوقي، محمد ساهر، ابراهيم المصري، إسلام صلاح، البوركينابي أريستيد بانسيه، مصطفى مارسيلو، كريم العراقي، هدف ذاتي لزهير لعروبي حارس نهضة بركان، إسلام عطية، محمد عنتر، الفلسطيني ياسر حمد، التونسي الياس الجلاصي، عمرو مرعي، التونسي هيثم لعيوني، ميدو جابر، محمد هاشم، النيجيري جون ايبوكا ولكل منهم هدف واحد.

● سجل اللاعبون الأجانب 31 هدفًا عن طريق 13 لاعبًا هم:

محمود وادي، أوستين أموتو، فخر الدين بن يوسف، محمد محمد، محمد كوفي، سعيدو سيمبوريه، مفتاح طقطق، أريستيد بانسيه، ياسر حمد، الياس الجلاصي، هيثم لعيوني، عبد الرحيم دغموم، جون ايبوكا.

