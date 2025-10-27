موقعة الحسم، موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في إياب دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة أمام التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز



ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء الخميس القادم الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب يقاما على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.



دوري أبطال أفريقيا

واقتربت منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من الوصول إلى خط النهاية، بعدما حجز 14 فريقا مقاعدهم في مرحلة المجموعات رسميا.

ويتبقى لقاء الإياب في مباراتين الأولى تجمع بين بيراميدز المصري وضيفه التأمين الإثيوبي بعدما تعادلا في جولة الذهاب بهدف لكل منهما.

ويتبقى لقاء آخر بين نهضة بركان المغربي وضيفه أهلي طرابلس الليبي بعدما تعادلا بهدف لكل منهما في جولة الذهاب.

مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره التأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 جاء بعد ضغط من بيراميدز، وخطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهي بتمريرة عرضية من الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى تهز الشباك.

وفي الدقيقة 83 جاء هدف التأمين الإثيوبي الأول بعد كرة عرضية ويقابلها بوراك بتسديدة لوب على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.



كيف تأهل بيراميدز والتأمين الإثيوبي لدور لـ32؟

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقاءين 5-0.

وصعد فريق التأمين الإثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي، بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

