الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقعة الحسم، موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في إياب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة أمام التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ32  ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز
 

ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء الخميس القادم الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب يقاما على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.
 

دوري أبطال أفريقيا

واقتربت منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من الوصول إلى خط النهاية، بعدما حجز 14 فريقا مقاعدهم في مرحلة المجموعات رسميا.

ويتبقى لقاء الإياب في مباراتين الأولى تجمع بين بيراميدز المصري وضيفه التأمين الإثيوبي بعدما تعادلا في جولة الذهاب بهدف لكل منهما.

ويتبقى لقاء آخر بين نهضة بركان المغربي وضيفه أهلي طرابلس الليبي بعدما تعادلا بهدف لكل منهما في جولة الذهاب.

 

مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره التأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 جاء بعد ضغط من بيراميدز، وخطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهي بتمريرة عرضية من الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى تهز الشباك.

وفي الدقيقة 83 جاء هدف التأمين الإثيوبي الأول بعد كرة عرضية ويقابلها بوراك بتسديدة لوب على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.
 

كيف تأهل بيراميدز والتأمين الإثيوبي لدور لـ32؟

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقاءين 5-0.
وصعد فريق التأمين الإثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي، بعد الفوز بنتيجة 4-3  في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

مواد متعلقة

مفاجأة جديدة في خطاب عقوبات الزمالك بكأس السوبر المصري الأخيرة

تصنيف الأندية الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

المصري لـ ميمي عبد الرازق بعد التأهل بالكونفدرالية: "لن ننساك"

أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

بيراميدز يسقط في فخ التعادل1-1 أمام التأمين الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

سر خروج مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

سيراميكا يفوز على كهرباء الإسماعيلية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد تراجع أسعارها، مواصفات سيارات بايك X7 موديل 2025

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

المزيد
الجريدة الرسمية