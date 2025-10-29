غياب القوة الضاربة، أزمة في المصري قبل مواجهة الأهلي

يواجه الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي أزمة طاحنة بصفوف الفريق قبل مباراته أمام الأهلي بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



موعد مباراة الاهلي والمصري



ويلتقي فريقا الأهلي والمصري في الثامنة مساء الأحد القادم الموافق 2 نوفمبر القادم، ضمن لقاءات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



أزمة في المصري قبل مواجهة الأهلي

ويفتقد فريق المصري القوة الضاربة بصفوفه خلال مواجهة الأهلي بغياب المهاجم صلاح محسن لتراكم البطاقات الصفراء ونجم خط الوسط ميدو جابر بسبب الإصابة.

ويعد الثنائي من العناصر الاساسية للفريق وغيابه يمثل أزمة للكوكي الذي قد يلجأ للدفع بـ كينجسلي ايدوو في مركز الهجوم أو محمد الشامي الذي لم يشارك مع الفريق حتى الآن في أي مباراة منذ شفائه من إصابته بالرباط الصليبي نهاية سبتمبر الماضي.

وأجرى الشامي جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي إثر إصابته في مباراة فاركو التي جرت في شهر يناير الماضي.

غياب صلاح محسن المصري عن مباراة الفريق أمام الأهلي

ويغيب صلاح محسن عن مباراة الفريق المقبلة أمام فريق الأهلي لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



إصابة ميدو جابر

ويغيب ميدو جابر بعد تأكد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة القادمة مع مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد من مدى تماثله التام للشفاء وبالتالي عودته للتدريبات الجماعية للفريق ومن ثم مشاركته في المباريات.





المصري يتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

وكان الفريق البورسعيدي حصل علي راحة سلبية امس الاثنين بعد تأهله الى دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية بعد تخطيه فريق الاتحاد الليبي بفوزه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري المصري



ويتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة قبل مواجهتي الأهلي مع بتروجت، والزمالك مع البنك الأهلي في ختام الجولة الـ 12.

ويلتقي الأهلي اليوم الأربعاء مع بتروجت بالجولة الثانية عشر، فيما يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي غدا الخميس بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك



1- سيراميكا كليوباترا 23

2- الأهلي 21

3- المصري 19

4- وادي دجلة 19

5- الزمالك 18

6- إنبي 18

7- بيراميدز 17

8- زد 16

9- غزل المحلة 15

10- سموحة 15

11- مودرن سبورت 15

12- الجونة 15

13- البنك الأهلي 14

14- بتروجيت 14

15- الحدود 12

16- الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الإسماعيلي 7 نقاط

