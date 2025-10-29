موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي، غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يلتقي فريقا الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 5 فوز، 3 تعادل و2 هزيمة.

ترتيب البنك الأهلي في الدوري الممتاز

فيما يحتل البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 3 فوز، 5 تعادل وهزيمتين.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بتروجت

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2- الأهلي 21 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- وادي دجلة 19 نقطة

5- الزمالك 18 نقطة

6- إنبي 18 نقطة

7- بيراميدز 17 نقطة

8- زد 16 نقطة

9- غزل المحلة 15 نقطة

10- سموحة 15 نقطة

11- مودرن سبورت 15 نقطة

12- الجونة 15 نقطة

13- البنك الأهلي 14 نقطة

14- بتروجيت 14 نقطة

15- حرس الحدود 12 نقطة

16- طلائع الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الإسماعيلي 7 نقاط

