الأهلي يسعى للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري.. بتروجيت بوابته للقمة.. غيابات بالجملة في صفوف الأحمر.. يتسلح بـ 5 انتصارات متتالية.. وسيد عيد لا يعرف الفوز أمام الشياطين الحمر

يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة قوية اليوم من أجل العودة لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز من بوابة بتروجيت.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي وبتروجت عبر قناة أون سبورت.

الاهلي يسعى لصدارة الدوري

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهم من 10 مباريات فقط وبفارق نقطتين عن المتصدر فريق سيراميكا الذي لعب 11 مباراة.

وفي حال التعادل أو الخسارة سيقبع في مركزه الثاني بجدول الدوري.

أما فريق بتروجت فالفوز يعني له الكثير، حيث سيصعد 7 مراكز مرة واحدة، حيث سيكون رصيده 17 نقطة ويتساوى مع بيراميدز صاحب المركز السابع بعدما لعب 10 مواجهات انتصر 3 مرات وتعادل 5 وتلقى هزيمتين فقط.

5 انتصارات متتالية

الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب يسعى لمواصلة تألقه وتعديل مساره في بطولة الدوري بعدما فاز في آخر 5 مباريات أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 وحرس الحدود بنتيجة 3-2 والزمالك بنتيجة 2-1 وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 والاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

غيابات الأهلي أمام بتروجت

ويفتقد الأهلي 8 لاعبين خلال مباراة اليوم بسبب الإيقاف والإصابات المختلفة وهم كالتالي

1- أشرف داري.. بسبب إصابة في كاحل القدم.

2- أحمد رضا.. بسبب الإصابة في غضروف الركبة.

3- محمد شريف.. إصابة بشد في العضلة الضامة.

4- مروان عطية.. بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

5- حسين الشحات.. بسبب الإصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية.

6- أحمد عابدين.. استبعاد فني.

7- كوكا.. بسبب الإيقاف (طُرد في مباراة الاتحاد)

8- إمام عاشور.. بسبب الإصابة بفيروس "A"

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

وأعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد بتروجيت

لعب الأهلي لعب ضد بتروجيت 28 مباراة انتصر الفريق الأحمر في 23 مواجهة وتعادلا في 5 لقاءات

واستقبلت شباك الأهلي 15 هدفا بينما سجل الفريق الأحمر 59 هدفا.

سيد عيد لا يعرف الفوز أمام الأهلي

كما يسعى سيد عيد المدير الفني لبتروجيت عن الفوز الأول ضد الأهلي، حيث لعب أمامه 7 مباريات لم يحقق أي انتصار أو تعادل بل خسرهم مع فريق النصر وبتروجيت.

إعداد للسوبر المصري

ويتطلع فريق الأهلي لمواصلة مشوار التألق قبل خوض بطولة السوبر المصري التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل في الإمارات.

الأهلي قبل السوبر سوف يواجه بتروجيت والمصري في الجولة 12 و13 للدوري الممتاز، ثم يتجه إلى الإمارات لخوض البطولة هناك حيث يواجه سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

وينتظر الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة بيراميدز والزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بتروجت

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2- الأهلي 21 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- وادي دجلة 19 نقطة

5- الزمالك 18 نقطة

6- إنبي 18 نقطة

7- بيراميدز 17 نقطة

8- زد 16 نقطة

9- غزل المحلة 15 نقطة

10- سموحة 15 نقطة

11- مودرن سبورت 15 نقطة

12- الجونة 15 نقطة

13- البنك الأهلي 14 نقطة

14- بتروجيت 14 نقطة

15- حرس الحدود 12 نقطة

16- طلائع الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الإسماعيلي 7 نقاط

