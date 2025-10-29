بعد قليل، رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر الانتوساي الـ 25 برعاية السيسي

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بعد قليل المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يعد هذا المؤتمر حدثًا دوليًا بارزًا يجمع قادة وممثلي الأجهزة الرقابية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التحديات والابتكارات في مجال الرقابة المالية.

يُعقد المؤتمر، الذي يستمر لعدة أيام، بمشاركة واسعة من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء متخصصين في مجالات الحوكمة والشفافية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء في الانتوساي.

وتركز أجندة المؤتمر على محاور رئيسية تشمل تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتطوير أساليب التدقيق لمواجهة التحديات الحديثة مثل التحول الرقمي والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى دور الأجهزة الرقابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.

وتأتي رعاية رئيس الجمهورية لهذا الحدث تأكيدًا على التزام الدولة بدعم مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وإيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في صون المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.

ومن المتوقع أن يسفر المؤتمر عن توصيات هامة تسهم في تطوير أداء الأجهزة الرقابية على المستويين الوطني والدولي، ووضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز من قدرتها على حماية الموارد العامة وضمان كفاءة الإنفاق.

