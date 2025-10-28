مدبولي يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة السلام شرم الشيخ، مساء اليوم، حيث من المقرر أن يشارك صباح غد في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة (الانتوساي)، رئيــس محكمة الحسـابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتــورة مارجريت كراكر، الأميــن العــام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

ويعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمية.

ويعقد على هامش المؤتمر اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، حيث من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة للدورة القادمة.

