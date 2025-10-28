الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية:

مدبولي يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو
ads

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة السلام شرم الشيخ، مساء اليوم، حيث من المقرر أن يشارك صباح غد في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة (الانتوساي)، رئيــس محكمة الحسـابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتــورة مارجريت كراكر، الأميــن العــام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء  ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

ويعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمية.

ويعقد على هامش المؤتمر اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، حيث من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة للدورة القادمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الانتوساي

مواد متعلقة

مجلس الوزراء: الجمعة الأخيرة من أكتوبر موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

9 قرارات عاجلة ومهمة لـ الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، تعرف عليها

تخفيض 25%، قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن التصالح على مخالفات البناء

مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير سيسهم في إنعاش الحركة السياحية

افتتاح المتحف الكبير الأبرز، بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة

الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كدة"، ومدبولي: حافظوا عليه

بتكلفة 50 مليون جنيه، رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة (صور)

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي بعد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم على الزلفي بهدف في الشوط الأول

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

ترويجا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

المزيد
الجريدة الرسمية