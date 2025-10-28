رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر بقطر

يعتزم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وعلى هامش القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، سيشارك الدكتور مدبولي أيضًا في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، المقرر عقدها يوم 3 نوفمبر 2025، وتُشكل هذه القمة منصة مهمة لمناقشة الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي والقضاء على الفقر.

وتكتسب القمة العالمية للتنمية الاجتماعية أهمية بالغة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المجتمعات حول العالم، مثل عدم المساواة، وتغير المناخ، وتأثير الأزمات الاقتصادية، وتهدف القمة إلى مراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

أما قمة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، فتمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة هاتين الآفتين، وتُعد مشاركة مصر فيها دليلًا على التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء داخل مصر أو على الصعيد العالمي.

تأتي مشاركة رئيس الوزراء المصري لتعكس الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في صياغة الأجندات التنموية الإقليمية والدولية، وتسعى مصر من خلال وفدها رفيع المستوى إلى تقديم رؤاها وتجاربها الناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب والمرأة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القمم في بلورة توصيات قابلة للتطبيق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتوفير آليات فعالة لمكافحة الفقر والجوع، ما تهدف إلى بناء شراكات قوية بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.