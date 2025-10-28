مجلس الوزراء يعلن بدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أكتوبر

التوقيت الشتوي، أعلن مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي.

وينص القانون على أن تبدأ الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بتقديم الساعة ستين دقيقة، على أن تعود إلى التوقيت الشتوي بتأخيرها ستين دقيقة في الموعد المحدد.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي هذا العام في إطار العودة للنظام المعمول به، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التوازن بين فترات الإضاءة الطبيعية والاستهلاك الكهربائي.

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق التوقيت الشتوي

تاريخيًا، لم يكن نظام التوقيت الصيفي والشتوي غريبًا على مصر، فقد طبقته البلاد لعقود طويلة قبل أن يتم تعليقه عدة مرات لأسباب مختلفة. بدأ العمل بهذا النظام في مصر لأول مرة في عام 1940، واستمر العمل به بشكل متقطع مع بعض التعديلات والإلغاءات المؤقتة. وشهد عام 2011 تعليق العمل به بعد ثورة يناير، ثم أعيد العمل به لفترة وجيزة قبل أن يتم إلغاؤه مجددًا في عام 2014، ليتم تعليقه بشكل نهائي في عام 2016 بقرار من مجلس النواب آنذاك.

جاء قرار الإلغاء في عام 2016 استجابة لمطالبات شعبية وبرلمانية رأت أن تطبيق التوقيت الصيفي لا يحقق الأهداف المرجوة منه في ترشيد استهلاك الطاقة، بل ويسبب ارتباكًا في الحياة اليومية للمواطنين ويؤثر على مواعيد العمل والدراسة. كما كانت هناك دراسات تشير إلى أن الفارق في توفير الطاقة لم يكن جوهريًا بالقدر الذي يبرر الإبقاء على هذا النظام.

ومع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد الحاجة لترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة استيراد الوقود، عادت الحكومة المصرية للنظر في تفعيل نظام التوقيت الصيفي والشتوي مجددًا. ففي أبريل 2023، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي نص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، والذي يتبعه بطبيعة الحال العودة للتوقيت الشتوي في الموعد المحدد، وذلك بهدف رئيسي هو تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار الطبيعي وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء.

