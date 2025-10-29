الأربعاء 29 أكتوبر 2025
المتحف المصري الكبير يحقق ريادة تاريخية كأول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط

شهدت القاهرة إنجازًا تاريخيًّا جديدًا، حيث أعلن المتحف المصري الكبير حصوله على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء لعام 2024، ليُسجل اسمه كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط في خطوة غير مسبوقة تؤكد ريادته في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

تعد شهادة EDGE Advanced، التي تمنحها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، اعترافًا عالميًا بالمباني التي تحقق مستويات عالية من الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه والمواد، مما يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية ويساهم في بيئة مستدامة.

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام المتحف المصري الكبير بأن يكون ليس فقط صرحًا ثقافيًّا عالميًّا يضم كنوز الحضارة المصرية، بل أيضًا نموذجًا يحتذى به في الممارسات البيئية المستدامة، متماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وتنعكس هذه الشهادة إيجابًا على جوانب متعددة، فبالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتحف من خلال ترشيد استهلاك الموارد، ستوفر بيئة داخلية أكثر صحة وراحة للزوار والموظفين، مما يعزز تجربة الزيارة ويبرز صورة مصر كدولة رائدة في تبني الحلول الصديقة للبيئة.

وقد ثمنت وزارة السياحة والآثار هذا الإنجاز، مؤكدةً أنه يعكس الجهود المتواصلة للدولة المصرية في دمج البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية الكبرى، ويعزز مكانة المتحف المصري الكبير كوجهة سياحية وثقافية عالمية مستدامة.

يمثل حصول المتحف المصري الكبير على هذه الشهادة نقطة تحول ليس فقط للمتحف نفسه، بل لكافة المؤسسات الثقافية في المنطقة، حيث يضع معيارًا جديدًا للمباني الخضراء ويشجع على تبني الممارسات المستدامة في تصميم وتشغيل المنشآت الكبرى.

بهذا الإنجاز، لا يكتفي المتحف المصري الكبير بعرض تاريخ مصر العريق، بل يخط فصلًا جديدًا في تاريخ الاستدامة، مؤكدًا على أن الحفاظ على التراث يمكن أن يتكامل مع الحفاظ على كوكبنا.

