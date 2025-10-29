الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

بيان عاجل من وزارة السياحة والآثار للرد على شائعات افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا رسميًّا اليوم، حسمت فيه الجدل المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي حول الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار حملتها المستمرة لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام.

ونفت الوزارة بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بشأن وجود إعلانات لطلب متطوعين للمشاركة في تنظيم احتفالية افتتاح المتحف. 

وأكد البيان أن وزارة السياحة والآثار لم تصدر أي إعلانات أو طلبات بهذا الشأن على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة أن كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح قد تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة، وذلك بالتنسيق الكامل والمسبق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لتضليل الجمهور.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على عدم صحة ما يشاع حول بيع تذاكر لحضور حفل الافتتاح المرتقب للمتحف، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن أي معلومات بخلاف ذلك تعد غير دقيقة.

وكشفت الوزارة عن الموعد الرسمي لفتح أبواب المتحف لاستقبال الزائرين من الجمهور، والذي سيكون اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر المقبل.. ويتزامن هذا التاريخ مع الاحتفال بالذكرى السنوية لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، مما يضفي بعدًا تاريخيًا وثقافيًا خاصًّا على هذا الحدث الهام.

وتدعو وزارة السياحة والآثار كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي قد تهدف إلى إثارة البلبلة أو استغلال شغف الجمهور بهذا الصرح الثقافي العالمي.

الجريدة الرسمية