نقيب المهندسين يتقدم بشكوى للوطنية للانتخابات ضد مرشحين منتحلين لقب مهندس

نقيب المهندسين طارق
نقيب المهندسين طارق النبراوي
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، التقدم غدًا بشكوى رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، بشأن عدد من مرشحي مجلس النواب الذين يدّعون حملهم لقب "مهندس" دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخولهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية.

وطالب النبراوي في شكواه بإلزام هؤلاء المرشحين فورًا بوقف هذا التدليس وإزالة لقب "مهندس" من جميع الملصقات والدعاية الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونيًا، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.

وأكد نقيب المهندسين أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدر أصحابها، لكنه شدد على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلاً عن كونه إهدارًا لحقوق المهندسين الحقيقيين.

واختتم المهندس طارق النبراوي بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة ٩٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، تنص على: "مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠ جنيه... كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولًا.. انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون."

