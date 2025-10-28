هيئة الدواء تبحث مع نقابة أطباء الأسنان سبل دعم وتطوير المنظومة

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والكيانات المهنية وشركاء القطاع الصحي.

دعم وتطوير منظومة أدوية ومستلزمات طب الأسنان في السوق

تناول اللقاء آليات دعم وتطوير منظومة أدوية ومستلزمات طب الأسنان في السوق المصري، وبحث سبل ضمان استمرارية إمدادها بجودة وكفاءة عالية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك مع هذا القطاع الحيوي، سواء على مستوى التسجيل أو الرقابة أو التوزيع.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون مع المصنعين المحليين والمستوردين لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم، بما يحقق استقرار سوق الدواء ويحافظ على أمن المريض المصري.

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال اللقاء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والرقابي لضمان جودة وسلامة مستلزمات طب الأسنان، بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية التواصل المستمر مع نقابة أطباء الأسنان والجهات المهنية المختلفة لتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن تقديره لدور هيئة الدواء المصرية في دعم سوق أدوية ومستلزمات الأسنان مؤكدًا حرص النقابة على التعاون الدائم مع الهيئة في كل ما يخص تنظيم وتطوير هذا المجال الحيوي.

حضر الاجتماع الدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير الادارة العامة لدعم الاسواق واستمرارية العمل.



يأتي اللقاء في سياق جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف في المنظومة الصحية، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان توافر مستلزمات وأدوية الأسنان الآمنة والفعالة في السوق المصري، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية ودعم المريض المصري.

