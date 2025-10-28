الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء تبحث مع نقابة أطباء الأسنان سبل دعم وتطوير المنظومة

اجتماع د.على الغمراوي
اجتماع د.على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والكيانات المهنية وشركاء القطاع الصحي.

دعم وتطوير منظومة أدوية ومستلزمات طب الأسنان في السوق

 

تناول اللقاء آليات دعم وتطوير منظومة أدوية ومستلزمات طب الأسنان في السوق المصري، وبحث سبل ضمان استمرارية إمدادها بجودة وكفاءة عالية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك مع هذا القطاع الحيوي، سواء على مستوى التسجيل أو الرقابة أو التوزيع.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون مع  المصنعين المحليين والمستوردين لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم، بما يحقق استقرار سوق الدواء ويحافظ على أمن المريض المصري.

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال اللقاء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والرقابي لضمان جودة وسلامة مستلزمات طب الأسنان، بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية التواصل المستمر مع نقابة أطباء الأسنان والجهات المهنية المختلفة لتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن تقديره لدور هيئة الدواء المصرية في دعم سوق أدوية ومستلزمات الأسنان مؤكدًا حرص النقابة على التعاون الدائم مع الهيئة في كل ما يخص تنظيم وتطوير هذا المجال الحيوي.

حضر الاجتماع الدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير الادارة العامة لدعم الاسواق واستمرارية العمل.
 

الصحة العالمية: مقتل ممرضة وإصابة 3 من الطواقم الطبية في هجوم على مستشفى بالفاشر

مدير الصحة العالمية: ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية الكوادر

 

يأتي اللقاء في سياق جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف في المنظومة الصحية، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان توافر مستلزمات وأدوية الأسنان الآمنة والفعالة في السوق المصري، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية ودعم المريض المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطباء الأسنان الدكتور علي الغمراوي الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان رئيس هيئة الدواء المصرية نقيب أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان

مواد متعلقة

عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات يوميا؟

وزير الصحة: توفير أجهزة حديثة لرصد مستوى السكر في الدم للأطفال المصابين بالسكري

التمريض تعلن قائمة بـ22 أكاديمية ومركز تدريب غير معتمد بالجمهورية

وزير الصحة: تنفيذ 1300 مشروع بقيمة 177 مليار جنيه لرفع معدل الأسرّة بالمستشفيات

«الصحة» تطلق الحملة القومية للتوعية باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

خالد عبد الغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية العام بالإسكندرية

الأكثر قراءة

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

المزيد
الجريدة الرسمية