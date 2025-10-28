التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة

يستضيف ملعب آنفيلد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، غدا الأربعاء، في دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس كابيتال وان.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وكريستال بالاس كالتالي

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو



حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع:أندرو روبرتسون، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، كونور برادلي.

خط الوسط الدفاعي: واتارو إيندو، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: ريو نجوموها، تري نيوني، فيدريكو كييزا.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول في كأس كاراباو



حراسة المرمى: ولتير بينيتز.

خط الدفاع: جايدي كانفوت، ماكسينس لكرواكس، مارك جيهي.

خط الوسط: بورنا سوسا، دايتشي كامادا، ويل هيوز، دانيال مونيوث.

خط الهجوم: يرمي بينو، جان فيليب ماتيتا، رومان إيسي.

ويسعى الريدز بقيادة محمد صلاح للعودة لسكة الانتصارات المحلية بعد خسارة 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة



وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

