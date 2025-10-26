الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الخسارة أمام برينتفورد، انهيار مرعب لـ ليفربول تحت قيادة آرني سلوت

ليفربول،فيتو
ليفربول،فيتو

سقط ليفربول في رقم سلبي بعد خسارته أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رقم سلبي للريدز

وللمرة الأولى منذ عام 1970، ليفربول يخسر 5 مباريات متتالية في لندن بالدوري الإنجليزي حيث  خسر 4 مباريات على التوالي في أول 9 جولات في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 1993/1994.

مصير سلوت

وأصبح مصير المدرب الهولندي أرني سلوت معقدا بعد الهزائم المتتالية والتراجع الكبير للفريق رغم الصفقات الكبيرة في الصيف الماضي، وهو ما يضع الإدارة أمام قرار صعب.

وتحتاج الإدارة للتغيير بشكل سريع لإصلاح الأمور المعقدة في بداية الموسم, وعدم الانتظار حتى لا يفقد الفريق كل الحظوظ مبكرا للفوز بالألقاب.
 

وفاز برينتفورد على ليفربول بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب جتيش كوميونتي ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف برينتفورد، دانجو واتارا وكيفن شايد وتياجو، بينما أحرز هدفي ليفربول، ميلوش كركيز ومحمد صلاح.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: ميلوش كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في المباراة، بعدما خسر في 3 لقاءات متتالية في البريميرليج، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 13 نقطة في المركز العاشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيل ليفربول أمام برينتفورد تشكيل ليفربول أما تشكيل ليفربول ليفربول أمام برينتفورد ليفربول وبرينتفورد لي لي محمد صلاح

مواد متعلقة

وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

شخصيته صارمة، الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

صافرات استهجان تنتظر لامين يامال في البرنابيو خلال الكلاسيكو

صفقة قوية في الطريق، ليفربول يبدأ رحلة ضم بديل محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال، صلاح لن يرحل عن ليفربول

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

السيسي يوقع على رسالة سلام من مصر إلى العالم

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني

ارتفاع كبير في البتلو وانخفاض الكندوز الصغير، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد الخسارة أمام برينتفورد، انهيار مرعب لـ ليفربول تحت قيادة آرني سلوت

بيان قطري بشأن لقاء ترامب والشيخ تميم بن حمد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (فيديو وصور)

وزير الرياضة: الزمالك لن ينهار وليس كل ما يتم فعله يُقال على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع كبير في البتلو وانخفاض الكندوز الصغير، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل صحية

الإفتاء توضح معنى كلمة «وُدًّا» في سورة مريم

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

المزيد
الجريدة الرسمية