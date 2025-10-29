الأربعاء 29 أكتوبر 2025
موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي في كأس كاراباو والقناة الناقلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره سوانزي سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" موسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد الهزيمة من أستون فيلا في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكان مانشستر سيتي تعرض للهزيمة من أستون فيلا بهدف دون مقابل، ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، حيث تجمد رصيده عند 16 نقطة.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي  في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسوانزي


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام سوانزي  في كأس الرابطة عبر قناة beIN sports HD 6.
 

 

وانطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، موسم 2025/26، مساء أمس الثلاثاء.


وشهد يوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو، بين جريمسبي وبرينتفورد، وايكومب وفولهام، ريكسهام وكارديف.


وحقق برينتفورد فوزًا عريضًا على جريمسبي بخمسة أهداف دون رد، بينما انتصر فولهام على وايكومب بركلات الترجيح (5/4)، بينما تخطى كارديف خصمه ريكسهام بهدفين لهدف.

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس كاراباو قبل مباريات اليوم


برينتفورد.

فولهام.

كارديف.

