موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي في كأس كاراباو والقناة الناقلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره سوانزي سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" موسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد الهزيمة من أستون فيلا في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي تعرض للهزيمة من أستون فيلا بهدف دون مقابل، ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، حيث تجمد رصيده عند 16 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسوانزي



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس الرابطة عبر قناة beIN sports HD 6.



وانطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، موسم 2025/26، مساء أمس الثلاثاء.



وشهد يوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو، بين جريمسبي وبرينتفورد، وايكومب وفولهام، ريكسهام وكارديف.



وحقق برينتفورد فوزًا عريضًا على جريمسبي بخمسة أهداف دون رد، بينما انتصر فولهام على وايكومب بركلات الترجيح (5/4)، بينما تخطى كارديف خصمه ريكسهام بهدفين لهدف.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس كاراباو قبل مباريات اليوم



برينتفورد.

فولهام.

كارديف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.