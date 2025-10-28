الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

وليد عبد اللطيف: يانيك فيريرا لا يصلح للزمالك وبيراميدز الأقرب للتتويج بكأس السوبر

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لا يصلح نهائيًّا لقيادة الأبيض في المرحلة المقبلة، وكان لا بد من رحيله منذ فترة طويلة.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج البريمو: علامة استفهام كبيرة حول إصرار جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك على استمرار يانيك فيريرا في منصبه كمدير فني للفريق، والدخول في مسألة عناد مع الجماهير، وهو ما دفعهم إلى الهجوم عليه والهتاف ضده خلال مباراة ديكيداها الصومالي الماضية في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف: الزمالك فقد العديد من النقاط السهلة هذا الموسم بسبب أسلوب لعب يانيك فيريرا الغير مقنع، واستبعاده لبعض اللاعبين بدون مبرر، وكان لا بد من اتخاذ قرار بإقالته منذ فترة طويلة لكن مجلس الإدارة في حالة لا يرثى لها، وترك كافة الصلاحيات للمدير الرياضي.

وتابع: بطولة كأس السوبر المصري المقبلة بالإمارات خارج التوقعات، لكن على الورق ووفقًا لآداء الأندية الأربعة في الفترة الأخيرة، فإن بيراميدز هو الأوفر حظًا للتتويج باللقب نظرًا للحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

