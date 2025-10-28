ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي وروما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو قبل انطلاق مواجهات الجولة التاسعة.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة التاسعة

1- نابولي 18 نقطة

2- روما 18 نقطة

3- ميلان 17 نقطة

4- إنتر ميلان 15 نقطة

5- بولونيا 14 نقطة

6- كومو 13 نقطة

7- أتالانتا 12 نقطة

8- يوفنتوس 12 نقطة

9- أودينيزي 12 نقطة

10- لاتسيو 11 نقطة

11- كريمونيزي 11 نقطة

12- تورينو 11 نقطة

13- ساسولو 10 نقاط

14- كالياري 9 نقاط

15- بارما 7 نقاط

16- ليتشي 6 نقاط

17- فيرونا 5 نقاط

18- فيورنتينا 4 نقاط

19- بيسا 4 نقاط

20- جنوى 3 نقاط

وتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

ليتشي × نابولي - 8:30 مساء

أتالانتا × ميلان - 10:45 مساء

ومن المقرر أن تستأنف غدا الأربعاء باقي مباريات الجولة، وموعدها كالتالي:

يوفنتوس × أودينيزي - 8:30 مساء

كومو × هيلاس فيرونا - 8:30 مساء

روما × بارما - 8:30 مساء

جنوى × كريمونيسي - 10:45 مساء

إنترميلان × فيورنتينا - 10:45 مساء

بولونيا × تورينو - 10:45 مساء

