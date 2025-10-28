ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة التاسعة
ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي وروما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو قبل انطلاق مواجهات الجولة التاسعة.
ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة التاسعة
1- نابولي 18 نقطة
2- روما 18 نقطة
3- ميلان 17 نقطة
4- إنتر ميلان 15 نقطة
5- بولونيا 14 نقطة
6- كومو 13 نقطة
7- أتالانتا 12 نقطة
8- يوفنتوس 12 نقطة
9- أودينيزي 12 نقطة
10- لاتسيو 11 نقطة
11- كريمونيزي 11 نقطة
12- تورينو 11 نقطة
13- ساسولو 10 نقاط
14- كالياري 9 نقاط
15- بارما 7 نقاط
16- ليتشي 6 نقاط
17- فيرونا 5 نقاط
18- فيورنتينا 4 نقاط
19- بيسا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط
وتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025/2026.
وتقام اليوم المباريات التالية:
ليتشي × نابولي - 8:30 مساء
أتالانتا × ميلان - 10:45 مساء
ومن المقرر أن تستأنف غدا الأربعاء باقي مباريات الجولة، وموعدها كالتالي:
يوفنتوس × أودينيزي - 8:30 مساء
كومو × هيلاس فيرونا - 8:30 مساء
روما × بارما - 8:30 مساء
جنوى × كريمونيسي - 10:45 مساء
إنترميلان × فيورنتينا - 10:45 مساء
بولونيا × تورينو - 10:45 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا