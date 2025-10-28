الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة التاسعة

ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة التاسعة، فيتو

ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي وروما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو قبل انطلاق مواجهات الجولة التاسعة.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة التاسعة

1- نابولي 18 نقطة 
2- روما 18 نقطة
3- ميلان 17 نقطة
4- إنتر ميلان 15 نقطة
5- بولونيا 14 نقطة
6- كومو 13 نقطة
7- أتالانتا 12 نقطة
8- يوفنتوس 12 نقطة
9- أودينيزي 12 نقطة
10- لاتسيو 11 نقطة
11- كريمونيزي 11 نقطة
12- تورينو 11 نقطة
13- ساسولو 10 نقاط
14- كالياري 9 نقاط
15- بارما 7 نقاط
16- ليتشي 6 نقاط
17- فيرونا 5 نقاط
18- فيورنتينا 4 نقاط
19- بيسا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط

 

وتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

ليتشي × نابولي - 8:30 مساء

أتالانتا × ميلان - 10:45 مساء

ومن المقرر أن تستأنف غدا الأربعاء باقي مباريات الجولة، وموعدها كالتالي:

يوفنتوس × أودينيزي - 8:30 مساء

كومو × هيلاس فيرونا - 8:30 مساء

روما × بارما - 8:30 مساء

جنوى × كريمونيسي - 10:45 مساء

إنترميلان × فيورنتينا - 10:45 مساء

بولونيا × تورينو - 10:45 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الايطالي نابولي روما جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو

مواد متعلقة

نابولي وروما يتقاسمان قمة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثامنة

روما يفوز على ساسولو بهدف ويتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع نابولي (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

"طوفان الأقصى"، تأصيل تاريخي مختلف لفكرة المقاومة الفلسطينية

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية