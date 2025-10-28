ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة قبل مواجهتي الأهلي مع بتروجت، والزمالك مع البنك الأهلي في ختام الجولة الـ 12.

ويلتقي الأهلي غدا الأربعاء مع بتروجت بالجولة الثانية عشر، فيما يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

1- سيراميكا كليوباترا 23

2- الأهلي 21

3- المصري 19

4- وادي دجلة 19

5- الزمالك 18

6- إنبي 18

7- بيراميدز 17

8- زد 16

9- غزل المحلة 15

10- سموحة 15

11- مودرن سبورت 15

12- الجونة 15

13- البنك الأهلي 14

14- بتروجيت 14

15- الحدود 12

16- الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الإسماعيلي 7 نقاط



مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري

حرس الحدود 0-0 غزل المحلة (انتهت)

مودرن سبورت 1-2 المقاولون (انتهت)

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا (انتهت)

طلائع الجيش 2-2 زد (انتهت)

فاركو 1-0 الإسماعيلي (انتهت)

سموحة 0-1 الجونة (انتهت)

الاتحاد السكندري 1-2 وادي دجلة (انتهت)

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً

الخميس 30 أكتوبر 2025

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة

المصري البورسعيدي - راحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

