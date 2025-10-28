الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

ليفربول وكريستال
ليفربول وكريستال بالاس

يحتضن ملعب آنفيلد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، غدا الأربعاء،  في دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس كابيتال وان.

ويسعى الريدز بقيادة محمد صلاح للعودة لسكة الانتصارات المحلية بعد خسارة 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة 

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

 ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو عبر قنوات beIN SPORTS كونها الناقل الحصري لجميع مباريات المسابقات الإنجليزية في الشرق الأوسط والوطن العربي.

