مفاجأة في جولة البوكسينج داي الشهيرة في الدوري الإنجليزي

كشفت تقاريرعن مفاجأة قوية فيما يخص جولة البوكسينج داي الشهيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن رابطة الدوري الإنجليزي تنوي إقامة مباراة واحدة فقط في إطار منافسات البطولة، في البوكسينج داي، 26 ديسمبر المقبل.



وأوضحت التقارير أنه في خروج واضح عن التقاليد، فإنه يبدو أن ضغوطات الجدول الزمني الناجمة عن توسيع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، ونقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي إلى عطلات نهاية الأسبوع، دفعت الرابطة إلى اتخاذ القرار المتعلق بالجولة الشهيرة.

وجرت العادة على إقامة مباريات جولة البوكسينج داي جميعها في يوم واحد فقط يوم 26 ديسمبر من كل عام، بمناسبة أعياد الميلاد، في أجواء احتفالية مبهجة لعشاق كرة القدم، وإن كان الأمر تغير قليلًا في أعوام بعد كورونا حيث تم تقسيم المباريات على يومين، ولكن ذلك العام سيكون الأمر مختلفًا تمامًا.

ويلتزم الدوري الإنجليزي الممتاز، من الناحية التعاقدية، بمنح 33 عطلة نهاية أسبوع للقنوات الناقلة، وعليه الوفاء بوعده.

وأشارت بأنه بناءً على ذلك، وبينما لم يُتخذ قرار نهائي بعد، من المرجح أن يُعامل البوكسينج داي لذلك العام كأي يوم جمعة آخر خلال الموسم سيوافق البوكسينج داي يوم الجمعة ذلك العام حيث تُبث مباراة واحدة فقط.

وستقام باقي مباريات الجولة نفسها من الدوري الإنجليزي أيام السبت والأحد والاثنين، مما يسمح للرابطة باستيفاء هذه المعايير، ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات، لكن المطلعين على الأمر يعتقدون أن التغيير غير مرجح.

كما لم يُتخذ قرار حاليًا بشأن أي مباراة سيتم اختيارها لبثها يوم الجمعة في تلك الجولة، في حال تم عرض مباراة واحدة فقط.

وأُقيمت أول مباراة في البوكسينج داي عام 1888، وسيكون ذلك العام هو الأقل فيما يتعلق عدد المباريات في البوكسينج داي منذ الحرب العالمية الثانية.

وسبق أن تصادف يوم البوكسينج داي، 26 ديسمبر، جمعة قبل 11 عامًا في 2014، ولكن رابطة الدوري الإنجليزي قررت إقامة المباريات العشر في يوم واحد.

