افتتاح المتحف الكبير الأبرز، بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير السبت القادم.

 

رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، إحدى أعرق وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، في إطار خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.
   

 حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وقيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجهات المنفذة للأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

