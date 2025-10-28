تخفيض 25%، قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن التصالح على مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، حال السداد الفوري لكامل مبالغ مقابل التصالح، في حالة التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.



موقف مصر الثابت والراسخ في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية

وفى هذا السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها لإحلال السلام ووقف الحروب والنزاعات، عبر دعم مختلف الجهود التي تضمن تحقيق ذلك، وتصون حقوق الشعوب في تقرير مصيرها فوق أراضي أوطانها.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن الاستعدادات الجارية على قدم وساق لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن هذه الاحتفالية التي يترقبها العالم ستعكس حجم ومكانة مصر وريادتها في العديد من المجالات التنموية والثقافية، هذا فضلا عما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من حجم بناء وعمران وتنمية في العديد من القطاعات والمجالات.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما يحوي من كنوز وآثاره، سيسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لمصر، للاستمتاع والتعرف على تاريخ هذه الدولة العظيمة.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التأكيد على المحافظين بأن تكون هناك شاشات عرض كبرى، بحيث تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات هذا الحدث المهم الذي سيشهد حضورًا رفيع المستوي من الرؤساء وكبار المسئولين الدوليين.

