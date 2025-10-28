الأربعاء 29 أكتوبر 2025
غدا، الحكم على سوزي الأردنية بتهمة بث محتوى خادش للحياء

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الأربعاء، حكمها في قضية التيك توكر سوزي الأردنية، المتهمة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ضبط سائق ميكروباص تعدى على قائد سيارة نقل بالقليوبية

أخبار الحوادث اليوم: موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر.. مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2026.. حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم

وخلال جلسة سابقة، أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليها، قائلة من داخل القفص: أنا معملتش حاجة غلط.. الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها قبل كده، وبعدها ماعملتش حاجة خالص.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة الذي طالب ببراءتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مشيرًا إلى بطلان التحريات.

من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة حفاظًا على قيم المجتمع والأسرة المصرية، مؤكدة أن ما بثّته من محتوى يمثل تعديًا واضحًا على الآداب العامة.

الجريدة الرسمية