غدا، الحكم على سوزي الأردنية بتهمة بث محتوى خادش للحياء

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الأربعاء، حكمها في قضية التيك توكر سوزي الأردنية، المتهمة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة سابقة، أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليها، قائلة من داخل القفص: أنا معملتش حاجة غلط.. الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها قبل كده، وبعدها ماعملتش حاجة خالص.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة الذي طالب ببراءتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مشيرًا إلى بطلان التحريات.

من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة حفاظًا على قيم المجتمع والأسرة المصرية، مؤكدة أن ما بثّته من محتوى يمثل تعديًا واضحًا على الآداب العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.