الإثنين 27 أكتوبر 2025
رياضة

الإسماعيلي يتقدم بشكوى ضد محمود البنا بسبب مباراة فاركو

الإسماعيلي
الإسماعيلي

 أعلن النادي الإسماعيلي عن تقديم شكوى ضد الحكم محمود البنا بسبب مباراة الدراويش أمس أمام فاركو في  الدوري المصري.

وأكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي تقديم شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب الأخطاء التي بدرت منه ضد فريقه، على حد قوله.

 

مباراة الإسماعيلي وفاركو

 وخسر الإسماعيلي بهدف دون رد من فاركو في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري ليصعب موقفه في جدول المسابقة. 

 

واعترض عبد الله الشحات مدرب الإسماعيلي على قرارات الحكم محمود البنا خلال مباراة فاركو ليتلقى بطاقة حمراء.

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لعبد الله الشحات مدرب الإسماعيلي بسبب الاعتراضات.

واعترض لاعبو الإسماعيلي ومدربهم عبد الله الشحات على صحة هدف فاركز بداعي وجود لمسة يد على ياسين الملاح لاعب فاركو.

وشهدت مباراة الإسماعيلي وفاركو عودة الثنائي أحمد العجوز مدير الكرة بالدراويش وعبد الله الشحات مدرب الفريق للجلوس على دكة البدلاء بعد انتهاء إيقافهم ثلاث مباريات بقرار من رابطة الأندية، بعد تعرضهم للطرد في مباراة انبي للاحتجاج على قرارات حكم المباراة.

